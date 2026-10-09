Лидера «Яблока» Рыбакова оштрафовали на 1000 рублей за порчу бюллетеней
Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков оштрафован на 1000 руб. за предполагаемую порчу бюллетеней на выборах. Об этом «Ведомостям» сообщили в партии.
Он получил штраф по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).
20 сентября Рыбаков в ходе выборов депутатов Госдумы и заксобрания Санкт-Петербурга написал на бюллетенях ключевые лозунги своей партии на этой избирательной кампании.
После выборов на политика составили административный протокол. Рыбаков не согласился с обвинением. По его словам, его действия являлись не порчей бюллетеней, а были направлены на признание их недействительными. Защита Рыбакова требовала прекратить дело за отсутствием состава правонарушения.
Нынешнее российское законодательство проводит различие между испорченным и недействительным бюллетенем. Согласно ст. 64 закона «Об основных гарантиях избирательных прав», испорченным бюллетень является тогда, когда он поврежден. По ст. 68 того же закона, недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, или в которых число отметок в указанных квадратах превышает число отметок, установленное законом.
Избирательный бюллетень является государственным имуществом. В случае его умышленной порчи возможно привлечение по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).