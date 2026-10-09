Лидера «Яблока» Рыбакова оштрафовали на 1000 рублей за порчу бюллетеней

Нынешнее российское законодательство проводит различие между испорченным и недействительным бюллетенем. Согласно ст. 64 закона «Об основных гарантиях избирательных прав», испорченным бюллетень является тогда, когда он поврежден. По ст. 68 того же закона, недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, или в которых число отметок в указанных квадратах превышает число отметок, установленное законом.