Минобороны запретило переводить военных беспилотных войск в другие подразделения
Министр обороны Андрей Белоусов подготовил указания, предписывающие запрет на перемещение военнослужащих из войск беспилотных систем (БПС) в другие подразделения воинской части. Об этом сообщил замминистра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.
Указания также предписывают использование военнослужащих войск беспилотных систем исключительно по прямому предназначению, строгое соблюдение условий и обязательств, закрепленных в контракте и приложении к нему. Документ подготовлен для повышения ответственности командиров за соблюдение порядка прохождения службы военнослужащими войск БпС. Он будет направлен в войска, в военные комиссариаты и в пункты отбора на службу по контракту.
Минобороны РФ назвало недостоверной информацию о якобы массовых отчислениях студентов для последующего заключения контрактов на службу в беспилотных войсках. Подобные сообщения распространяются в оппозиционных Telegram-каналах, подчеркнули в ведомстве.