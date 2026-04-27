Минобороны назвало фейком отчисления студентов для службы в войсках БПЛА

Тема обсуждалась на совещании с участием представителей профильных ведомств. Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что в текущем году поступило всего шесть обращений от студентов и их родителей с жалобами на подобные случаи. «Разобрали каждый случай – ни один не подтвердился», – отметил он. По его словам, давление на студентов недопустимо, а ключевым фактором должна оставаться личная мотивация.