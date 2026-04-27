Минобороны назвало фейком отчисления студентов для службы в войсках БПЛА
Минобороны РФ назвало фейками информацию о якобы массовых отчислениях студентов для последующего заключения контрактов на службу в беспилотных войсках. По данным ведомства, подобные сообщения распространяются в оппозиционных Telegram-каналах.
Тема обсуждалась на совещании с участием представителей профильных ведомств. Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что в текущем году поступило всего шесть обращений от студентов и их родителей с жалобами на подобные случаи. «Разобрали каждый случай – ни один не подтвердился», – отметил он. По его словам, давление на студентов недопустимо, а ключевым фактором должна оставаться личная мотивация.
Замминистра обороны Виктор Горемыкин подчеркнул необходимость продолжения взаимодействия между ведомствами и вузами для повышения информированности студентов и их родителей. Он также представил результаты соцопроса среди проходящих службу в войсках беспилотных систем.
По данным Минобороны, 93% опрошенных уверены в соблюдении условий контракта, 96% заявили о соответствии службы их ожиданиям, у 62% отношение к службе в ходе подготовки улучшилось. «Эти цифры – объективный показатель того, что военным ведомством созданы необходимые условия для качественного отбора и прохождения службы», – заявил Горемыкин.
В Минобороны уточнили, что контракт на службу в подразделениях беспилотных систем заключается добровольно на срок от одного до трех лет по решению кандидата. Военнослужащие закрепляются в этих подразделениях на весь срок контракта, а их перевод в другие части невозможен без их согласия.
До этого сообщалось, что Минобороны РФ запустило горячую линию для сообщений о принуждении к подписанию контракта. Там каждое обращение будет рассмотрено индивидуально.