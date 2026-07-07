Солдат-срочников отправят на службу в пожарные части МЧС

За счет укомплектации подразделений противопожарной службы МЧС солдатами-срочниками планируется снизить имеющийся дефицит личного состава, сказал «Ведомостям» Выборный. Прежде всего речь идет о рядовом и младшем начальствующем составах, добавил он. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в МЧС России в среднем за год численность дежурных караулов снижается на 3–5%. Низкий уровень их укомплектованности приводит к снижению тактических возможностей на месте вызова, что может послужить причиной роста площади пожара, травмирования людей на пожаре, а также увеличения ущерба от него, сказано там же. Более того, в некоторых отделениях МЧС России пожарно-спасательные подразделения ФПС временно прекращали работу из-за нехватки сотрудников на дежурстве, говорится там же.