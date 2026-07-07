Солдат-срочников отправят на службу в пожарные части МЧС

Солдат-срочников отправят на службу в пожарные части МЧСОдобренный правительством законопроект должен сократить дефицит спасателей
С учетом доработки правительство поддержало законопроект, который позволит укомплектовать за счет солдат-срочников воинские подразделения Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России. Они будут тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, второй – в Белом доме.
Законопроект также расширяет полномочия воинских подразделений ФПС МЧС, где и будут служить срочники, на населенные пункты и организации. Раньше пожарные и спасатели этих подразделений могли работать только на закрытых территориях, особо важных и режимных объектах.
Инициативу внесли в Госдуму 22 апреля 2026 г. вице-спикеры Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также заместители председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный и Эрнест Валеев (все – «Единая Россия»). Законопроект пока не рассматривали в первом чтении. В отзыве на него правительство отмечает, что помимо закона «О пожарной безопасности» изменения нужно вносить в положение о ФПС Государственной противопожарной службы, а также в ведомственные акты.
В феврале 2026 г. глава МЧС Александр Куренков заявлял, что до 5000 солдат-срочников могут направить в его министерство проходить срочную службу в качестве пожарных. Договоренности с Минобороны, по его словам, на тот момент были достигнуты. Укомплектование ФПС солдатами-срочниками, как отмечал Куренков, будет происходить без увеличения штатной численности ведомства.
Министр неоднократно сообщал, что отток кадров из МЧС связан с низкими зарплатами. В июне на встрече с особо отличившимися на спецоперации спасателями он рассказывал, что пожарные вынуждены совмещать службу с дополнительными подработками в нескольких местах (например, автослесарем или вахтовиком) «не от хорошей жизни». Он уверял их, что в будущем ведомство «разбогатеет».
Согласно информации на сайте Главного управления МЧС России по Москве, кандидатам на должности пожарного и старшего инструктора группы экстренного реагирования ведомство предлагает зарплату от 50 000 руб. Труд водителей пожарной машины категории B и C оплачивается от 53 000 руб., госинспектора по маломерным судам – от 48 000 руб. Кандидату на должность инженера отдела применения беспилотных авиационных систем, которая обязывает иметь высшее техническое образование или среднее профессиональное образование с опытом работы от трех лет, предлагается зарплата в размере 25 000 руб.
За счет укомплектации подразделений противопожарной службы МЧС солдатами-срочниками планируется снизить имеющийся дефицит личного состава, сказал «Ведомостям» Выборный. Прежде всего речь идет о рядовом и младшем начальствующем составах, добавил он. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в МЧС России в среднем за год численность дежурных караулов снижается на 3–5%. Низкий уровень их укомплектованности приводит к снижению тактических возможностей на месте вызова, что может послужить причиной роста площади пожара, травмирования людей на пожаре, а также увеличения ущерба от него, сказано там же. Более того, в некоторых отделениях МЧС России пожарно-спасательные подразделения ФПС временно прекращали работу из-за нехватки сотрудников на дежурстве, говорится там же.
В советское время солдаты-срочники уже служили в качестве спасателей, говорит военный эксперт и заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. До создания МЧС России в 1990 г. призывники в том числе проходили службу в войсках гражданской обороны, подведомственных Минобороны СССР, напомнил он.
Служба в МЧС по получаемому опыту сопоставима со службой в Минобороны, считает бывший член комитета по обороне Госдумы седьмого созыва (2016–2021), участник боевых действий в первой и второй чеченских кампаниях Владимир Богодухов. Инициатива может подтолкнуть призывников оставаться после службы в рядах МЧС, дополнил он.
Впрочем, собеседник «Ведомостей», в 2025–2026 гг. прошедший срочную службу в Минобороны, сообщил, что его уже привлекали к тушению пожаров.
«Ведомости» направили запрос в МЧС, чтобы узнать, сколько сотрудников не хватает в ФПС.
В подготовке материала участвовала Екатерина Дорофеева