НРД запустил сервис перевода ценных бумаг

О планах НРД запустить такой сервис «Ведомости» писали в начале марта. В основе решения инфраструктура электронного документооборота, которую уже используют все клиенты НРД. Новый сервис должен был ускорить исполнение обязательств по внебиржевым сделкам, заключенным депонентами НРД и их клиентами, и позволить избежать дополнительного документооборота. А в дальнейшем технология должна облегчить внедрение автоматизированных me2me-переводов (самому себе) бумаг.