НРД запустил сервис перевода ценных бумаг
Национальный расчетный депозитарий (НРД) запустил сервис быстрых переводов «MOEX МОСТ» для исполнения участниками рынка регуляторных требований по переводу ценных бумаг. Об этом сообщил представитель депозитария.
Для инвесторов запуск сервиса означает упрощение перевода российских ценных бумаг между торговыми счетами. Достаточно подать поручение на списание ценных бумаг в свой депозитарий в электронном виде. Депозитарии автоматически обменяются необходимой информацией при помощи «MOEX МОСТ», проверят данные и направят распоряжения на перевод ценных бумаг. К сервису уже подключились 97 компаний, 44 из которых подтвердили техническую готовность.
Представитель депозитария отметил, что сервис может передавать от одного брокера другому структурированную информацию о расходах, связанных с приобретением и хранением переводимых ценных бумаг. Такая возможность необходима для расчета корректного налогообложения при дальнейшей продаже активов или сохранения налоговых льгот при смене брокера.
«Те процессы, на которые ранее требовались дни, теперь совершаются за минуты. Безусловно, это не означает, что традиционный подход к переводу ценных бумаг перестает существовать, просто у инвестора появился выбор», – рассказал управляющий директор по инфраструктурным проектам НРД Сергей Берневега.
О планах НРД запустить такой сервис «Ведомости» писали в начале марта. В основе решения инфраструктура электронного документооборота, которую уже используют все клиенты НРД. Новый сервис должен был ускорить исполнение обязательств по внебиржевым сделкам, заключенным депонентами НРД и их клиентами, и позволить избежать дополнительного документооборота. А в дальнейшем технология должна облегчить внедрение автоматизированных me2me-переводов (самому себе) бумаг.