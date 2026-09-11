Канада внесла в санкционные списки глав Росмолодежи и МЧС
Власти Канады внесли в санкционные списки по России восемь физических лиц, включая главу Росмолодежи Григория Гурова и главу МЧС РФ Александра Куренкова. Это следует из постановления канадского правительства.
Помимо Гурова и Куренкова, в список включили председателя попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елену Мильскую и председателя правления «Движения первых» Артура Орлова. Также указано, что под санкции попали Денис Чернобай, Владимир Хромов, Александра Кульгина и Виталий Сук.
В документе власти Канады объясняют применение ограничительных мер действиями России, которые представляют собой «серьезное нарушение международного мира и безопасности».
16 июня Канада расширила антироссийские санкционные списки, включив в них семь физических и 34 юридических лица. В списки попали Московская биржа, «СБП биржа», Национальная товарная биржа и Восточная биржа. Также под ограничения попали «Абсолют банк», «Земский банк», АО «Росатом энергетические проекты», НКО «Истина» и страховая компания «Согласие». Кроме того, Канада внесла в санкционный перечень 120 судов так называемого «теневого флота» России, а также шесть компаний из Киргизии, ОАЭ, Вьетнама и Новой Зеландии. Всего под ограничения попали 162 человека, организации и судна.
Россия в ответ на санкции Канады закрыла въезд в страну для 103 канадских граждан, среди которых члены канадского парламента, статс-секретари и др.