Канада ввела санкции против Мосбиржи и «СПБ биржи»

24 февраля 2026 г. Канада пополнила санкционный список против России 21 физическим лицом и 53 организациями, а также ввела санкции против 100 судов «теневого флота». В ноябре 2025 г. Оттава впервые ввела рестрикции против компаний, занимающихся киберинфраструктурой, и включила в список 13 физических и 11 юридических лиц, включая организации, причастные, по мнению правительства Канады, к разработке беспилотников.