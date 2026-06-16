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Канада ввела санкции против Мосбиржи и «СПБ биржи»

Ведомости

Канада расширила антироссийские санкционные списки, включив в них семь физических и 34 юридических лица. Документ опубликован на сайте канадского МИДа.

В списки попали Московская биржа, «СБП биржа», Национальная товарная биржа и Восточная биржа. Также под ограничения попали «Абсолют банк», «Земский банк», АО «Росатом энергетические проекты», НКО «Истина» и страховая компания «Согласие».

Кроме того, Канада внесла в санкционный перечень 120 судов так называемого «теневого флота» России, а также шесть компаний из Киргизии, ОАЭ, Вьетнама и Новой Зеландии.

Новый пакет санкций был анонсирован премьер-министром Канады Марком Карни на полях саммита G7 во французском Эвиане. Всего под ограничения попали 162 человека, организации и судна.

24 февраля 2026 г. Канада пополнила санкционный список против России 21 физическим лицом и 53 организациями, а также ввела санкции против 100 судов «теневого флота». В ноябре 2025 г. Оттава впервые ввела рестрикции против компаний, занимающихся киберинфраструктурой, и включила в список 13 физических и 11 юридических лиц, включая организации, причастные, по мнению правительства Канады, к разработке беспилотников.

Ранее сегодня санкции расширила Великобритания. Ограничения были введены против страховой компании «Росгосстрах», «Яндекс банка» и «Вайлдберриз банка», а также ряда других кредитных организаций, включая коммерческий банк «Вятич», «Еврофинанс Моснарбанк» и «Банк развития». Кроме того, в список были включены 27 судов.

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