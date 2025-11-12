Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Канада ввела новые санкции против России

В список включены 13 физических и 11 юридических лиц
Ведомости

Канада ввела антироссийские санкции против 13 физических и 11 юридических лиц, включая несколько организаций, причастных к разработке беспилотников. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте канадского МИДа.

Оттава впервые ввела рестрикции против компаний, которые занимаются киберинфраструктурой. В список попали организации, занимающиеся сжиженным и природным газом, а также 100 судов. Так, в списках значатся Главный центр специальных разработок (ГЦСТ) Минобороны и ВС РФ, Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), ООО «Арктик СПГ – 2», ООО «Газпром СПГ Портовая», ОАО «Капитал банк Центральной Азии» и др.

Такие меры поддерживают решение «большой семерки» по усилению экономического давления на Россию и соответствуют санкциям, которые объявили США, Европейский союз и Великобритания, сообщил МИД Канады.

23 октября ЕС официально принял новый пакет рестрикций против России. Санкции коснулись импорта СПГ, крупнейших нефтяных компаний РФ и судов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её