Канада ввела новые санкции против России

Канада ввела новые санкции против РоссииВ список включены 13 физических и 11 юридических лиц
Канада ввела антироссийские санкции против 13 физических и 11 юридических лиц, включая несколько организаций, причастных к разработке беспилотников. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте канадского МИДа.
Оттава впервые ввела рестрикции против компаний, которые занимаются киберинфраструктурой. В список попали организации, занимающиеся сжиженным и природным газом, а также 100 судов. Так, в списках значатся Главный центр специальных разработок (ГЦСТ) Минобороны и ВС РФ, Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), ООО «Арктик СПГ – 2», ООО «Газпром СПГ Портовая», ОАО «Капитал банк Центральной Азии» и др.
Такие меры поддерживают решение «большой семерки» по усилению экономического давления на Россию и соответствуют санкциям, которые объявили США, Европейский союз и Великобритания, сообщил МИД Канады.
23 октября ЕС официально принял новый пакет рестрикций против России. Санкции коснулись импорта СПГ, крупнейших нефтяных компаний РФ и судов.