Великобритания ввела санкции против «Росгосстраха» и банков «Яндекса» и WB

26 мая правительство Великобритании ввело санкции против 14 компаний и четырех физлиц, которые, по мнению британского правительства, помогают России обходить ограничения. 11 мая британский санкционный список был расширен на 85 позиций, под ограничения попали, в том числе, Севастопольский государственный университет и санаторий «Здравница» в Евпатории. В ответ на это официальный представитель МИД России Захарова посоветовала властям Великобритании «вызвать себе санитаров»