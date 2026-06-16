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Великобритания ввела санкции против «Росгосстраха» и банков «Яндекса» и WB

Ведомости

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 43 позиции, соответствующий документ опубликован на сайте Минфина королевства. В частности, санкции введены против страховой компании «Росгосстрах», «Яндекс Банка» и «Вайлдберриз банка».

Под ограничения попали 11 физлиц, а также ряд других кредитных организаций, включая коммерческий банк «Вятич», «Еврофинанс Моснарбанк» и «Банк развития».

Кроме того, в список включены 27 судов, связанных, по мнению Лондона, с Россией, включая три танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) –  «Меркурий», «Космос» и «Луч». Еще 24 судна внесены в список за транспортировку российской нефти

Санкции также затронули компании из Китая, Турции и Таиланда, которые, по мнению британских властей, участвуют в поставках товаров двойного назначения в Россию или действуют в интересах российского оборонного сектора. В их числе турецкая Shtral Makine Ithalat Ihracat Sanayi Ve Ticaret Limited, таиландские P.K.T. Mungmee Co Ltd и Thai Trade Association Co Ltd, а также китайская Shenzhen Huaxin Antenna Technology Co Ltd.

26 мая правительство Великобритании ввело санкции против 14 компаний и четырех физлиц, которые, по мнению британского правительства, помогают России обходить ограничения. 11 мая британский санкционный список был расширен на 85 позиций, под ограничения попали, в том числе, Севастопольский государственный университет и санаторий «Здравница» в Евпатории. В ответ на это официальный представитель МИД России Захарова посоветовала властям Великобритании «вызвать себе санитаров»

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