Захарова посоветовала властям Великобритании «вызвать себе санитаров»
Лондону «пора вызывать санитаров», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введение Великобританией санкций против психиатрической больницы и детских лагерей в РФ.
«Когда правительство [премьера Великобритании Кира Стармера] вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров», – сказала Захарова (цитата по «Известиям»).
11 мая минфин Великобритании расширил санкционный список против России на 85 позиций. Туда вошли АНО стратегических коммуникаций «Каспий 2030», «Экспертный институт социальных исследований», «Институт развития интернета», Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, а также Севастопольский государственный университет и санаторий «Здравница» в Евпатории.