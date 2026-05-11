Захарова посоветовала властям Великобритании «вызвать себе санитаров»

11 мая минфин Великобритании расширил санкционный список против России на 85 позиций. Туда вошли АНО стратегических коммуникаций «Каспий 2030», «Экспертный институт социальных исследований», «Институт развития интернета», Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, а также Севастопольский государственный университет и санаторий «Здравница» в Евпатории.