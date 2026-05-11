Великобритания расширила список антироссийских санкций на 85 позиций
Минфин Великобритании расширил санкционный список против России на 85 позиций. Новый документ опубликован на сайте ведомства.
В санкционный список вошли сотрудники российского Агентства социального проектирования, а также гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак.
Ограничения также введены против начальника главного штаба движения «Юнармия» Владислава Головина, главы Росмолодежи Григория Гурова, министра молодежной политики ЛНР Юлии Величко, уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко и бывшего первого замминистра образования и науки ЛНР Дмитрия Шевченко.
Под санкции попали депутат из ДНР и боец смешанных единоборств Максим Швец, АНО стратегических коммуникаций «Каспий 2030», «Экспертный институт социальных исследований», «Институт развития интернета», Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, а также Севастопольский государственный университет и санаторий «Здравница» в Евпатории.
5 мая Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 8 компаний и 10 физических лиц. Ограничения предусматривают заморозку активов, запрет на предоставление трастовых услуг, а для физлиц – запрет на въезд и дисквалификацию в качестве директоров. В ответ на это посольство России в Лондоне заявило, что новые санкции Великобритании против России не окажут влияния на ход спецоперации.