Великобритания расширила список антироссийских санкций на 85 позиций

5 мая Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 8 компаний и 10 физических лиц. Ограничения предусматривают заморозку активов, запрет на предоставление трастовых услуг, а для физлиц – запрет на въезд и дисквалификацию в качестве директоров. В ответ на это посольство России в Лондоне заявило, что новые санкции Великобритании против России не окажут влияния на ход спецоперации.