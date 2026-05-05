Посольство РФ: новые санкции Лондона не повлияют на ход спецоперации
Новые санкции Великобритании против России не окажут влияния на ход спецоперации. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне.
«Понятно, что влияние этого враждебного шага, как и предыдущих, на общую ситуацию, и тем более на ход спецоперации, замечено не будет», – говорится в комментарии дипмиссии (цитата по «РИА Новости»).
В посольстве также заявили, что за такую «помощь» население Украины расплачивается жизнями простых жителей страны, которые в ходе насильственной мобилизации попадают «в кровавую мясорубку ВСУ».
5 мая Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него восемь компаний и 10 физических лиц. Ограничения предусматривают заморозку активов, запрет на предоставление трастовых услуг, а для физлиц – запрет на въезд и дисквалификацию в качестве директоров.
В перечень вошли компании, зарегистрированные в России, Китае и Таиланде, а также ряд сотрудников программы «Алабуга старт». В британском МИДе пояснили, что санкции введены из-за подозрений в причастности этих лиц и организаций к действиям, направленным на «дестабилизацию Украины».