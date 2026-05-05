Политика

Великобритания расширила санкции против России

Ведомости

Великобритания расширила список антироссийских санкций, включив в него 8 компаний и 10 физических лиц. Об этом сообщается на сайте британского МИДа.

Как следует из документа, все новые фигуранты подпадают под ограничения, включая заморозку активов, запрет на предоставление трастовых услуг, а для физических лиц – также запрет на въезд и дисквалификацию в качестве директоров.

В перечень, в частности, вошли компании, зарегистрированные в России, Китае и Таиланде. Под ограничения также попал ряд сотрудников программы «Алабуга старт».

В документе отмечается, что основаниями для введения ограничений стали подозрения британских властей в якобы причастности этих лиц и организаций к действиям, «дестабилизирующим Украину». Часть фигурантов, по мнению британской стороны, связана с поставками товаров и технологий, а также с программами, задействованными в производстве беспилотников и поддержке российской оборонной инфраструктуры.

23 апреля Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против РФ. Его в Брюсселе назвали крупнейшим за последние два года. Новые ограничения затронули 20 банков, а также порты, танкеры, криптоплатформы, компании и физлиц.

Так, теперь запрещено оказание услуг российским ледоколам и танкерам, перевозящим сжиженный природный газ. Санкционный список судов был расширен на еще 46 кораблей. Впервые ЕС ввел запрет на экспорт станков с числовым программным управлением и радиооборудования в Киргизию. Это авторы ограничений объяснили риском их реэкспорта в РФ. Также были ужесточены требования к отслеживаемости алмазов и установлены квоты на импорт аммиака.

