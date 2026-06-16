Россия закрывает въезд в страну для 103 канадских граждан в ответ на санкции

Россия закрывает въезд в страну для 103 канадских граждан в ответ на санкцииВ МИД РФ подчеркнули, что не приемлют политику правительства Трюдо
Россия в ответ на санкции Канады закрывает въезд в страну для 103 канадских граждан, среди которых члены канадского парламента, статс-секретари и др. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.
Деятельность внесенных в черный список лиц «направлена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса нашей страны, а также подчинена задаче неправомерной конфискации суверенных российских госактивов», подчеркнули в дипведомстве.
МИД отметил, что в России уважительно относятся к народу Канады, но не приемлют политику правительства Джастина Трюдо. Москва и в дальнейшем будет давать «надлежащий ответ на провокационные действия Оттавы».
16 июня Канада расширила антироссийские санкционные списки, включив в них семь физических и 34 юридических лица. В списки попали Московская биржа, «СБП биржа», Национальная товарная биржа и Восточная биржа. Также под ограничения попали «Абсолют банк», «Земский банк», АО «Росатом энергетические проекты», НКО «Истина» и страховая компания «Согласие». Кроме того, Канада внесла в санкционный перечень 120 судов так называемого «теневого флота» России, а также шесть компаний из Киргизии, ОАЭ, Вьетнама и Новой Зеландии.
Всего под ограничения попали 162 человека, организации и судна.