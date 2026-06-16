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Россия закрывает въезд в страну для 103 канадских граждан в ответ на санкции

В МИД РФ подчеркнули, что не приемлют политику правительства Трюдо
Ведомости

Россия в ответ на санкции Канады закрывает въезд в страну для 103 канадских граждан, среди которых члены канадского парламента, статс-секретари и др. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

Деятельность внесенных в черный список лиц «направлена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса нашей страны, а также подчинена задаче неправомерной конфискации суверенных российских госактивов», подчеркнули в дипведомстве.

МИД отметил, что в России уважительно относятся к народу Канады, но не приемлют политику правительства Джастина Трюдо. Москва и в дальнейшем будет давать «надлежащий ответ на провокационные действия Оттавы».

16 июня Канада расширила антироссийские санкционные списки, включив в них семь физических и 34 юридических лица. В списки попали Московская биржа, «СБП биржа», Национальная товарная биржа и Восточная биржа. Также под ограничения попали «Абсолют банк», «Земский банк», АО «Росатом энергетические проекты», НКО «Истина» и страховая компания «Согласие». Кроме того, Канада внесла в санкционный перечень 120 судов так называемого «теневого флота» России, а также шесть компаний из Киргизии, ОАЭ, Вьетнама и Новой Зеландии.

Всего под ограничения попали 162 человека, организации и судна.

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