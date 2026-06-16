Россия закрывает въезд в страну для 103 канадских граждан в ответ на санкции

16 июня Канада расширила антироссийские санкционные списки, включив в них семь физических и 34 юридических лица. В списки попали Московская биржа, «СБП биржа», Национальная товарная биржа и Восточная биржа. Также под ограничения попали «Абсолют банк», «Земский банк», АО «Росатом энергетические проекты», НКО «Истина» и страховая компания «Согласие». Кроме того, Канада внесла в санкционный перечень 120 судов так называемого «теневого флота» России, а также шесть компаний из Киргизии, ОАЭ, Вьетнама и Новой Зеландии.