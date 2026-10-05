Лавров: у России и Афганистана нет препятствий для расширения сотрудничества

Министр добавил, что сотрудничество России и Афганистана в военно-технической сфере продолжается. «Не существует никаких препятствий в виде прошлых санкционных барьеров в наших усилиях по расширению взаимодействия во всех без исключения областях», – заявил Лавров. По его словам, речь идет об экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве, а также об укреплении органов правопорядка.