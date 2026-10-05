Лавров: у России и Афганистана нет препятствий для расширения сотрудничества
У России и Афганистана нет препятствий для расширения взаимодействия в различных областях, включая экономическую сферу и укрепление силовых структур. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из Афганистана Амиром Моттаки.
По его словам, Москва высоко оценивает прямое участие Кабула в московском формате консультаций по Афганистану и считает эту площадку одной из наиболее эффективных для обсуждения проблем страны и прилегающего региона.
Глава российского МИДа также поздравил Моттаки с пятилетней годовщиной освобождения Афганистана от вывода контингента стран НАТО. «Пять лет – это небольшой срок для того, чтобы преодолеть последствия многих десятилетий оккупации, но успехи вашего правительства налицо, и мы это приветствуем», – сказал Лавров.
Лавров также отметил результаты афганских властей в борьбе с терроризмом и наркотрафиком. По его словам, за последние годы в стране открылись 170 новых предприятий, а экспорт в денежном выражении вырос в два раза. Глава МИД РФ также обратил внимание на начало строительства афганского участка газопровода ТАПИ.
Министр добавил, что сотрудничество России и Афганистана в военно-технической сфере продолжается. «Не существует никаких препятствий в виде прошлых санкционных барьеров в наших усилиях по расширению взаимодействия во всех без исключения областях», – заявил Лавров. По его словам, речь идет об экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве, а также об укреплении органов правопорядка.
В апреле 2024 г. Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» в России. В июле 2025 г. Москва официально признала правительство талибов. 15 мая министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи сообщил, что Афганистан прорабатывает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию, поскольку видит интерес Москвы к этому вопросу. 27 мая на Международном форуме по безопасности в России Москва и Кабул подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.