Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

26 мая 2026 г. на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ глава ФСБ Александр Бортников предупредил об угрозах, исходящих с афганского направления: он указал на наличие в стране новых лабораторий и каналов транзита наркотиков в Россию. При этом Бортников обратил внимание на целесообразность совместного взаимодействия с талибами для предотвращения этих угроз.