Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

На Международном форуме по безопасности в России подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Кабулом. Об этом сообщает ТАСС. Детали и условия соглашения не приводятся.

26 мая 2026 г. на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ глава ФСБ Александр Бортников предупредил об угрозах, исходящих с афганского направления: он указал на наличие в стране новых лабораторий и каналов транзита наркотиков в Россию. При этом Бортников обратил внимание на целесообразность совместного взаимодействия с талибами для предотвращения этих угроз.

15 мая министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи заявил, что Кабул прорабатывает возможность отправки в Россию трудовых мигрантов, назвав единственным препятствием языковой барьер.

В апреле прошлого года Верховный суд приостановил запрет деятельности движения «Талибан», которое сейчас находится у власти в Афганистане, и исключил его из списка террористических организаций на территории России.

