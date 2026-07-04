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Главная / Общество /

Вылетевший в Минводы борт экстренно вернулся в Стамбул

Ведомости

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс A46074 по маршруту Стамбул – Минеральные Воды, экстренно вернулся в аэропорт вылета, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

По данным Росавиации, экипаж принял решение о возврате из-за технической неисправности. Характер неисправности не уточняется.

«Азимут» базируется в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 19 самолетов Superjet 100.

3 июля самолет авиакомпании «Россия», следовавший из Петербурга в Москву, вернулся в «Пулково» из-за треснувшего в кабине пилотов стекла. 17 июня Boeing 737-800 Smartavia, летевший из Сочи в Архангельск, подал аварийный сигнал и вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. 28 марта самолет Utair, следовавший из Екатеринбурга в Самару, вернулся в «Кольцово» по техническим причинам.

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