Вылетевший в Минводы борт экстренно вернулся в Стамбул

«Азимут» базируется в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 19 самолетов Superjet 100.



3 июля самолет авиакомпании «Россия», следовавший из Петербурга в Москву, вернулся в «Пулково» из-за треснувшего в кабине пилотов стекла. 17 июня Boeing 737-800 Smartavia, летевший из Сочи в Архангельск, подал аварийный сигнал и вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. 28 марта самолет Utair, следовавший из Екатеринбурга в Самару, вернулся в «Кольцово» по техническим причинам.