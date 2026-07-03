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Рейс из Петербурга в Москву вернулся в «Пулково» из-за треснувшего стекла

Ведомости

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс FV6181 Санкт-Петербург – Москва, вернулся в пункт вылета из-за треснувшего в кабине пилотов стекла. Об этом сообщает ТАСС.

По данным авиакомпании, трещины появились на внешнем слое одной из секций. Командир судна принял решение прервать полет.

Пассажиров отправили в Москву на резервном самолете.

По данным Flightradar24, рейс FV6181 должен был выполнять самолет «Сухой Суперджет 100».

30 июня самолет авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), выполнявший рейс по маршруту Новосибирск – Мирный, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту города Мирный в Якутии. 

14 февраля на Таймыре самолет Ан-72 авиакомпании «А247» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Диксон.

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