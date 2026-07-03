Рейс из Петербурга в Москву вернулся в «Пулково» из-за треснувшего стекла

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс FV6181 Санкт-Петербург – Москва, вернулся в пункт вылета из-за треснувшего в кабине пилотов стекла. Об этом сообщает ТАСС.



По данным авиакомпании, трещины появились на внешнем слое одной из секций. Командир судна принял решение прервать полет.