Рейс из Петербурга в Москву вернулся в «Пулково» из-за треснувшего стекла
Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс FV6181 Санкт-Петербург – Москва, вернулся в пункт вылета из-за треснувшего в кабине пилотов стекла. Об этом сообщает ТАСС.
По данным авиакомпании, трещины появились на внешнем слое одной из секций. Командир судна принял решение прервать полет.
Пассажиров отправили в Москву на резервном самолете.
По данным Flightradar24, рейс FV6181 должен был выполнять самолет «Сухой Суперджет 100».
30 июня самолет авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), выполнявший рейс по маршруту Новосибирск – Мирный, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту города Мирный в Якутии.
14 февраля на Таймыре самолет Ан-72 авиакомпании «А247» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Диксон.