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Нейросеть, к доске

Почему эпоха ИИ требует новых правил академической добросовестности
Андрей Логинов , ректор РГГУ

Дискуссия об искусственном интеллекте (ИИ) в высшем образовании за последние годы заметно изменилась. Когда впервые несколько лет назад студент защитил диплом, подготовленный с использованием нейросети, главным оказался вопрос: допустимо ли вообще использовать этот инструмент в академической среде? Казалось, что появление подобных технологий ставит под сомнение сами принципы оценки знаний и академической добросовестности.

Сегодня генеративный ИИ является неотъемлемой частью образовательной среды. Им пользуются студенты, преподаватели, исследователи, редакции научных журналов и административные подразделения университетов. Нейросеть может быть полезным помощником при поиске информации, ее систематизации, технической обработке данных, переводе, визуализации или подготовке черновых материалов. Спорить о том, нужно ли исключить ИИ из сферы образования, уже бессмысленно. Очевидно, что его полный запрет не является ни реалистичным, ни эффективным решением. Скорее надо понять: как сохранить доверие к результатам обучения в новой технологической реальности? Какой функционал нейросетей допустимо использовать? Где проходит граница между вспомогательным инструментом и подменой авторства?

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