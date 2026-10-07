Нейросеть, к доске

Сегодня генеративный ИИ является неотъемлемой частью образовательной среды. Им пользуются студенты, преподаватели, исследователи, редакции научных журналов и административные подразделения университетов. Нейросеть может быть полезным помощником при поиске информации, ее систематизации, технической обработке данных, переводе, визуализации или подготовке черновых материалов. Спорить о том, нужно ли исключить ИИ из сферы образования, уже бессмысленно. Очевидно, что его полный запрет не является ни реалистичным, ни эффективным решением. Скорее надо понять: как сохранить доверие к результатам обучения в новой технологической реальности? Какой функционал нейросетей допустимо использовать? Где проходит граница между вспомогательным инструментом и подменой авторства?