Минпросвещения: учебники по русскому и литературе готовы на 90%
Новые учебники по русскому языку и литературе для 10–11-х классов готовы на 90%, рассказала советник президента РФ Елена Ямпольская. Ее цитирует пресс-служба Минпросвещения.
Одновременно готовятся учебники для колледжей и техникумов, а также для начальных классов, сообщила Ямпольская. В начале апреля они будут направлены для согласования и дальнейших процедур. На сегодняшний день на финальной стадии находятся разработанные словари синонимов, антонимов, топонимов, паронимов и сокращений.
По словам советника президента, составители учебников опираются на запросы и пожелания учителей. Она отметила, что при Совете при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России создана специальная экспертная комиссия по вопросам преподавания русского языка и литературы. Она собирается регулярно.
Так, 13 февраля прошло первое в этом году заседание комиссии по русскому языку. Новые учебники разрабатываются по поручению президента России и это одна из ключевых задач Минпросвещения, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
10 февраля на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения об изменении перечня учебников, допущенных к использованию в школах. В перечне также добавились 10 новых учебников по предмету «История нашего края» – Воронежской области, Калмыкии, Ставрополья и Коми, а также учебники по математике, физике, информатике, химии и биологии углубленного уровня для 10–11-х классов.