Минпросвещения: учебники по русскому и литературе готовы на 90%

Одновременно готовятся учебники для колледжей и техникумов, а также для начальных классов, сообщила Ямпольская. В начале апреля они будут направлены для согласования и дальнейших процедур. На сегодняшний день на финальной стадии находятся разработанные словари синонимов, антонимов, топонимов, паронимов и сокращений.