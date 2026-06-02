Путин предложил придать статус государственного докладу о языковой политике

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин предложил придать статус государственного докладу о языковой политике и готовить его ежегодно. Об этом он заявил на заседании Совета по русскому языку и языкам народов России.

По его словам, разработка модуля «русский язык как государственный» для вузов начнется также в ближайшее время.

Кроме того, президент поздравил граждан с наступающим Днем русского языка. «Благодарю за активную работу и прежде всего за подготовку основ государственной языковой политики Российской Федерации», – сказал Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что с основными докладами на заседании выступят советник президента Елена Ямпольская, директор Института мировой литературы имени Горького РАН Вадим Полонский, заместитель директора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева и директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев. В частности, Полонский представит проект издания книжной серии «Библиотека литературных шедевров народов России». Богатырев расскажет о возрождении Российского пушкинского общества.

11 июля 2025 г. Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики РФ. В нем сказано, что русский язык признается национальным достоянием, ключевым элементом культуры и фактором, объединяющим многонациональный народ России и другие народы в единую культурно-цивилизационную общность Русского мира. Отмечается, что все языки народов России поддерживаются государством, а гражданам гарантировано право пользоваться родным языком.

