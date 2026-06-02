Путин предложил придать статус государственного докладу о языковой политике

11 июля 2025 г. Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики РФ. В нем сказано, что русский язык признается национальным достоянием, ключевым элементом культуры и фактором, объединяющим многонациональный народ России и другие народы в единую культурно-цивилизационную общность Русского мира. Отмечается, что все языки народов России поддерживаются государством, а гражданам гарантировано право пользоваться родным языком.