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Путин утвердил основы государственной языковой политики

Русский язык признается национальным достоянием и ключевым элементом культуры
Ведомости

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики РФ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В нем сказано, что русский язык признается национальным достоянием, ключевым элементом культуры и фактором, объединяющим многонациональный народ России и другие народы в единую культурно-цивилизационную общность Русского мира. Отмечается, что все языки народов России поддерживаются государством, а гражданам гарантировано право пользоваться родным языком.

«Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, «отмены» русской культуры (в том числе русской литературы), дискриминации российских средств массовой информации, навязывания идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям», – отмечается в указе.

Одной из проблем названа тенденция к необоснованному использованию иностранных слов в официальной речи при наличии русских аналогов. Власти считают это угрозой и намерены сократить их употребление.

Среди задач языковой политики:

  • сокращение использования иностранных слов, если имеются русские аналоги;

  • продвижение русского как языка межнационального общения на постсоветском пространстве;

  • увеличение интереса к изучению русского за рубежом;

  • поддержка русскоязычных сообществ за границей;

  • развитие языковой адаптации иностранцев в РФ;

  • создание единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик в составе России;

  • расширение присутствия русского языка в интернете и международном вещании.

4 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал бизнес уже сейчас заменить иностранные слова на вывесках, не дожидаясь вступления в силу закона о защите русского языка. По его словам, после этого «улицы наших городов преобразятся».

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