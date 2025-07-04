Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Володин призвал владельцев магазинов менять иностранные вывески

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал владельцев магазинов и предприятий не дожидаться официального вступления в силу закона о защите русского языка и уже сейчас приступить к замене вывесок с иностранными словами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что новый закон делает обязательным то, что ранее было лишь рекомендацией. По его словам, после принятия закона «улицы наших городов преобразятся». «И, проходя по ним, каждый с уверенностью скажет, что он в России», – написал Володин.

Глава нижней палаты парламента подчеркнул, что поддержка русского языка – это обязанность российских предпринимателей и проявление уважения со стороны иностранных компаний. «Россия толерантно относится ко всем народам и представителям любых национальностей, но каждая страна защищает свой язык и идентичность», – сказал он, отметив либеральность законодательства РФ в этой сфере.

Володин добавил, что закон о защите русского языка – это шаг, направленный на сохранение культурных основ и укрепление национального самосознания. «Русский язык отражает наши духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность. Объединяет все народы, которые проживают в Российской Федерации», – написал он.

24 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите русского языка. Он предусматривает, в частности, размещение вывесок и надписей только на русском.

Мерой устанавливается, что информация для потребителей должна быть на русском языке. Это касается вывесок, рекламы и указателей. Перевод на другие языки допускается, но только при условии полного соответствия содержания и равнозначности оформления.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных