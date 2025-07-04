Володин призвал владельцев магазинов менять иностранные вывески
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал владельцев магазинов и предприятий не дожидаться официального вступления в силу закона о защите русского языка и уже сейчас приступить к замене вывесок с иностранными словами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что новый закон делает обязательным то, что ранее было лишь рекомендацией. По его словам, после принятия закона «улицы наших городов преобразятся». «И, проходя по ним, каждый с уверенностью скажет, что он в России», – написал Володин.
Глава нижней палаты парламента подчеркнул, что поддержка русского языка – это обязанность российских предпринимателей и проявление уважения со стороны иностранных компаний. «Россия толерантно относится ко всем народам и представителям любых национальностей, но каждая страна защищает свой язык и идентичность», – сказал он, отметив либеральность законодательства РФ в этой сфере.
Володин добавил, что закон о защите русского языка – это шаг, направленный на сохранение культурных основ и укрепление национального самосознания. «Русский язык отражает наши духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность. Объединяет все народы, которые проживают в Российской Федерации», – написал он.
24 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите русского языка. Он предусматривает, в частности, размещение вывесок и надписей только на русском.
Мерой устанавливается, что информация для потребителей должна быть на русском языке. Это касается вывесок, рекламы и указателей. Перевод на другие языки допускается, но только при условии полного соответствия содержания и равнозначности оформления.