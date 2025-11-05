Путин рассказал об объединяющей роли русского языка и культуры
Президент России Владимир Путин заявил о том, что объединяющая роль русского языка и культуры – это одна из гарантий единства страны. Об этом он заявил на Совете по межнациональным отношениям.
Глава государства подчеркнул, что их «нужно беречь».
«Сегодня яркий пример подлинного межнационального единения, боевого братства показывают наши герои, солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции. Они вместе идут в праведный бой – за Россию. Доказывают в сражении, что все мы – один народ», – сказал Путин в ходе выступления.
11 июля Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики РФ.
В нем сказано, что русский язык признается национальным достоянием, ключевым элементом культуры и фактором, объединяющим многонациональный народ России и другие народы в единую культурно-цивилизационную общность Русского мира. Отмечается, что все языки народов России поддерживаются государством, а гражданам гарантировано право пользоваться родным языком.