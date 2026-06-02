Путин призвал обеспечить необходимое количество переводчиков жестового языка
В России нужно обеспечить необходимое количество преподавателей и переводчиков жестового языка, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
«Я рассчитываю, что сегодня прозвучат новые предложения, в том числе направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья», – сказал президент.
Он отметил, что в России живет почти 200 000 носителей жестового языка.
В ходе заседания Путин предложил придать статус государственного докладу о языковой политике и готовить его ежегодно.
11 июля 2025 г. Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики РФ. В нем сказано, что русский язык признается национальным достоянием, ключевым элементом культуры и фактором, объединяющим многонациональный народ России и другие народы в единую культурно-цивилизационную общность Русского мира. Отмечается, что все языки народов России поддерживаются государством, а гражданам гарантировано право пользоваться родным языком.