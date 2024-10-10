Reuters: ИИ-технология роботакси Tesla несет риски «черного ящика»

Презентация роботакси состоится 10 октября в 19:00 в штате Калифорния (11 октября 5:00 по мск), пишет Bloomberg. Бизнесмен Илон Маск заявил, что настолько уверен в «преобразующей силе» роботакси, что готов положить финансовое будущее компании на этот продукт. До этого презентация планировалась на 8 августа.