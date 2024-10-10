Reuters: ИИ-технология роботакси Tesla несет риски «черного ящика»
Технология искусственного интеллекта (ИИ) в роботакси Tesla несет риски «черного ящика», пишет Reuters со ссылкой на представителей отрасли и компании. Это касается аварийности и защиты от сбоев.
Инженер Tesla рассказал агентству, что особенности технологий ИИ мешают понять, в чем состоит причина возникших сбоев. Из-за невозможности точно определить это трудно защититься от аварий, сказал он и назвал технологию в роботакси «черным ящиком».
Такое же мнение высказали представители отрасли. Они считают, что без многоуровневых технологий, используемых конкурентами, Tesla испытывает больше трудностей с редкими сценариями вождения, которые системам беспилотного вождения и инженерам трудно предугадать.
Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в разговоре с Reuters тоже указал на недостатки сквозной технологии ИИ, конкретно не упоминая систему Tesla. Технология предполагает обучение компьютера принимать решения на основе необработанных данных без промежуточных этапов, требующих дополнительной разработки или программирования.
Презентация роботакси состоится 10 октября в 19:00 в штате Калифорния (11 октября 5:00 по мск), пишет Bloomberg. Бизнесмен Илон Маск заявил, что настолько уверен в «преобразующей силе» роботакси, что готов положить финансовое будущее компании на этот продукт. До этого презентация планировалась на 8 августа.