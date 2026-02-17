Кабмин одобрил централизацию в одном госбанке управления военной ипотекой

Кабмин одобрил централизацию в одном госбанке управления военной ипотекойКонцентрация ресурсов позволит более эффективно управлять ликвидностью, считают эксперты
Министерство обороны предложило проект поправок в закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»: появится управляющая компания, доли которой в 100% принадлежат опорному банку для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По мнению авторов проекта, это позволит повысить эффективность регулирования деятельности по инвестированию средств для обеспечения военных жильем. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 16 февраля одобрила эту инициативу министерства, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к комиссии.
В ближайшее время законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму, уточнили собеседники.
Опорным банком для ОПК согласно закону является банк ПСБ. Сейчас управляющие компании выбираются на конкурсной основе. По словам зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игоря Черепанова, основная идея заключается в переходе от распределенной модели управления к централизованной. Проект направлен на трансформацию системы военной ипотеки, говорит он.
В проекте говорится, что реализация такого подхода позволит снизить издержки на функционирование накопительно-ипотечной системы (НИС), связанные с выплатой вознаграждения управляющим компаниям, и увеличить ликвидность для опережающего финансирования в рамках Государственной программы вооружения на 2018–2027 гг.
Решение о создании такой управляющей компании, которой, как можно понять из текста законопроекта, будет владеть опорный банк ОПК ПСБ, назрело и необходимо, говорит член общественного совета Минобороны Руслан Пухов. Это будет способствовать снижению издержек по управлению деньгами, а также станет дополнительной гарантией сохранности ресурсов ключевой программы по обеспечению жильем военнослужащих, подчеркивает Пухов. Данная мера повысит финансовую устойчивость системы, согласился Черепанов.
Руководитель филиала Военно-ипотечной компании Андрей Герлинг считает, что централизация в одной компании, полностью принадлежащей опорному банку, упрощает контроль над системой. Также, по его мнению, изменения заложат фундамент для развития военной ипотеки как продукта внутри одного банка-оператора. «В 2022–2023 гг. я насчитывал 10–11 банков-партнеров, сегодня их количество сократилось до пяти. Это шаг к полной централизации без внешних коммерсантов», – сказал он. При этом, предупреждает Герлинг, предложенные поправки могут привести к потере конкуренции. Без конкурсов управляющая компания может замедлить темп развития, так как будет меньше поводов искать новые возможности для прибыли, уточнил эксперт.
Вместе с тем расчеты и начисления от инвестдохода участников НИС, т. е. военнослужащих, могут стать прозрачнее, появится «так называемый единый сервис для всех участников НИС любых ведомств», прогнозирует Герлинг. Сейчас в реальном времени возможно отследить накопления на НИС только военнослужащим Минобороны через кабинет военнослужащего, для военнослужащих других ведомств такой сервис недоступен, пояснил он.
Инициатива Минобороны направит накопления военнослужащих на финансирование гособоронзаказа, говорит адвокат Александр Куприян. Чтобы это стало возможным, из законопроекта убрали ограничения для инвестиций в ценные бумаги опорного банка, уточняет он. Деньги военнослужащего становятся длинными инвестициями, которые не всегда подчиняются рыночным законам, продолжает собеседник. Военнослужащий превращается в пассивного соинвестора гособоронзаказа: получается, его будущая квартира напрямую будет зависеть от того, насколько успешно выполняют гособоронзаказ, размышляет он.
«Ведомости» направили запрос в Минобороны, чтобы узнать, в чем основные преимущества централизации управления средствами военной ипотеки в одной управляющей компании по сравнению с текущей системой, а также какие у ведомства долгосрочные прогнозы по эффективности планируемых изменений. Получить комментарии ПСБ к моменту подписания номера в печать не удалось.