Кабмин одобрил централизацию в одном госбанке управления военной ипотекой

Руководитель филиала Военно-ипотечной компании Андрей Герлинг считает, что централизация в одной компании, полностью принадлежащей опорному банку, упрощает контроль над системой. Также, по его мнению, изменения заложат фундамент для развития военной ипотеки как продукта внутри одного банка-оператора. «В 2022–2023 гг. я насчитывал 10–11 банков-партнеров, сегодня их количество сократилось до пяти. Это шаг к полной централизации без внешних коммерсантов», – сказал он. При этом, предупреждает Герлинг, предложенные поправки могут привести к потере конкуренции. Без конкурсов управляющая компания может замедлить темп развития, так как будет меньше поводов искать новые возможности для прибыли, уточнил эксперт.