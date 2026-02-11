Депутаты предлагают ограничить размер максимальной ставки по рыночной ипотеке

По данным Дом.РФ, за прошлый год банки выдали 968 000 ипотечных кредитов на 4,45 трлн руб., что меньше показателей 2024 г. на 26% и на 9% соответственно. Из них на кредиты с господдержкой (где ставка не превышает 6%) пришлось около 80% объема выдач. При этом общий ипотечный портфель к концу года составил 21,7 трлн руб., увеличившись за год на 7,8%, следует из данных Банка России. Стоимость одного квадратного метра в среднем по России за прошедший год выросла на первичном рынке на 21% до 215 282 руб., на вторичном – на 14% до 130 358 руб., следует из данных Росстата.