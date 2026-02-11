Депутаты предлагают ограничить размер максимальной ставки по рыночной ипотеке

Депутаты предлагают ограничить размер максимальной ставки по рыночной ипотекеСтавка на уровне не выше «ключевая + 2 п. п.» повысит доступность жилья, уверены они
Депутаты предлагают закрепить в законе предельный размер ставки по рыночной ипотеке – она не должна превышать значение ключевой ставки более чем на 2 процентных пункта (п. п.). Соответствующий законопроект группа депутатов от партии «Справедливая Россия», среди которых ее председатель Сергей Миронов, внесла в Госдуму 11 февраля.
В последние годы ипотечное кредитование в России сталкивается с резким ростом процентных ставок и снижением доступности жилья для граждан, отмечают депутаты в пояснительной записке. Так, в марте 2025 г. средняя ставка составляла 28% годовых при ключевой ставке в 21%, приводится там пример.
Средневзвешенная ставка в топ-20 банков по ипотеке на новостройку составила 20,49%, на вторичку – 20,5%, следует из данных Дом.РФ на 6 февраля.
Проект федерального закона направлен на повышение доступности ипотечного кредитования с учетом социальной значимости жилищных условий для решения демографических проблем, говорится в пояснительной записке. Депутаты считают, что ограничение максимальной ставки приведет к удешевлению кредитов, снизит долговую нагрузку граждан и облегчит условия приобретения жилья.
Также это будет стимулирован рынок жилищного строительства, говорится в записке:
увеличатся инвестиции в новостройки;
усилится жилищное строительство.
Данное предложение повторяет уже действующие нормативные акты, например, Банк России регулирует предельные значения полной стоимости кредита (ПСК; отражает финальный процент по ссуде и включает все затраты заемщика на ее обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку), указывает руководитель направлений «Ипотека» и «Кредиты на образование» в Т-банке Иван Сафонов. Поэтому введение дополнительных ограничений может усложнить процесс выдачи ипотечных кредитов и снизить количество одобряемых заявок, считает он.
Ограничение ПСК по ипотеке действует в России с 2024 г. На I квартал 2026 г. ЦБ установил максимальное значение ПСК для новостроек на уровне 26,599%, на вторичное жилье – 28,736%.
Это предложение наверняка не будет принято, уверен управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Если бы при любом уровне ключевой ставки, любом среднем по системе кредитном риске, в любой операционной среде можно было бы ориентироваться на фиксированную универсальную абсолютную премию над стоимостью фондирования, регулирование банковской системы было бы сильно проще, но, к сожалению, все это далеко от реальности, рассуждает он.
Проблема доступности ипотеки не столько в ставках, сколько в стоимости жилья, указывает Беликов. Даже первоначальный взнос уже стал несоразмерен тем суммам, которые возможно откладывать со средних зарплат на протяжении какого-то поддающегося хотя бы верхнеуровневому планированию периода вроде пяти лет, отмечает он.
По данным Дом.РФ, за прошлый год банки выдали 968 000 ипотечных кредитов на 4,45 трлн руб., что меньше показателей 2024 г. на 26% и на 9% соответственно. Из них на кредиты с господдержкой (где ставка не превышает 6%) пришлось около 80% объема выдач. При этом общий ипотечный портфель к концу года составил 21,7 трлн руб., увеличившись за год на 7,8%, следует из данных Банка России. Стоимость одного квадратного метра в среднем по России за прошедший год выросла на первичном рынке на 21% до 215 282 руб., на вторичном – на 14% до 130 358 руб., следует из данных Росстата.