Выдачи ипотеки выросли в 2,7 раза в январе

В Сбербанке сообщили о росте выдач по семейной ипотеке за неполный месяц на 2,6% до 113 млрд руб. Зампредседателя правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков уточнил, что выдачи ипотеки за январь возросли в 3,3 раза. Представители ВТБ, Совкомбанка и «Абсолют банка» указали, что граждане оформили в 1,5 раза больше жилищных кредитов, чем годом ранее. Повышенный интерес к семейной ипотеке отметили и пресс-службы Газпромбанка и Россельхозбанка.