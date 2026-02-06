Выдачи ипотеки выросли в 2,7 раза в январе

Выдачи ипотеки выросли в 2,7 раза в январеСпрос поддерживается опасениями ужесточения условий семейной ипотеки
Выдачи ипотеки в январе 2026 г. увеличились в 2,7 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Всего за месяц было выдано 87 000 ипотечных кредитов, следует из оценок аналитического центра «Дом.PФ».
Объем выдачи стал абсолютным рекордом для января и достиг 426 млрд руб., превысив показатель годом ранее в 3,4 раза. Основной вклад в это внесли программы с господдержкой – 59 000 кредитов на 349 млрд руб. За последнюю неделю января выдано 30 000 кредитов на 170 млрд руб. на уровне последней недели декабря 2025 г.
В центре указали, что спрос на льготный кредит поддерживается опасениями возможного ужесточения условий семейной ипотеки. Аналитики ожидают замедления выдачи ипотеки в феврале, но в годовом выражении рост продолжится. За 2026 г. выдача составит 1–1,2 млн кредитов на 4,6–5 трлн руб. при реализации базового прогноза Центробанка по ключевой ставке.
2 февраля «Известия» писали, что банки зафиксировали кратный рост заявок и выдач по программе семейной ипотеки в январе по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.
В Сбербанке сообщили о росте выдач по семейной ипотеке за неполный месяц на 2,6% до 113 млрд руб. Зампредседателя правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков уточнил, что выдачи ипотеки за январь возросли в 3,3 раза. Представители ВТБ, Совкомбанка и «Абсолют банка» указали, что граждане оформили в 1,5 раза больше жилищных кредитов, чем годом ранее. Повышенный интерес к семейной ипотеке отметили и пресс-службы Газпромбанка и Россельхозбанка.
30 января Министерство финансов объявило, что с 1 февраля супруги должны выступать созаемщиками по кредитному договору при оформлении семейной ипотеки. 13 января глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков также анонсировал возможный переход к дифференцированной ставке по семейной ипотеке в зависимости от числа детей. Сейчас льготный кредит на жилье предоставляется под 6% независимо от состава семьи.