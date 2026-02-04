Квартиры в строящихся домах оказались дороже новой «вторички» на 11%

Впрочем, такая ситуация складывается не во всех городах. По данным «Яндекс недвижимости», строящиеся дома дешевле свежей «вторички» в Ярославле (118 000 против 129 000 руб. за 1 кв. м), Ижевске (126 000 против 136 000 руб.), Краснодаре (157 000 против 163 000 руб.), Нижнем Новгороде (195 000 против 202 000 руб.) и проч. Белокуров связывает это со скидками от застройщиков и их маркетинговой политикой в целом. Девелоперы, по его словам, могут предлагать выгодные условия на страте продаж, чтобы привлечь покупателей. На стоимость новостроек может давить и значительный объем непроданных остатков, отмечает Барсуков. По его словам, в ряде регионов распроданность квартир в объектах со сроком сдачи в 2026 г. не достигает и 40%. Более конкурентные цены могут быть связаны также со снижением платежеспособного спроса в этих городах, считает основатель компании Pinigina Consulting Светлана Пинигина.