Банки заявили о росте спроса на ипотеку в январе

30 января Министерство финансов России объявило, что с 1 февраля супруги должны выступать созаемщиками по кредитному договору при оформлении семейной ипотеки. Эти изменения не затронут военных, которые участвуют в накопительно-ипотечной системе. Женатая пара также может привлечь третьих лиц для получения кредита, если их дохода недостаточно для его оформления.