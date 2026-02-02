Газета
Главная / Финансы /

Банки заявили о росте спроса на ипотеку в январе

Ведомости

Банки зафиксировали кратный рост заявок и выдач по льготной программе семейной ипотеки в январе 2026 г. по сравнению с таким же периодом прошлого года. Граждане стараются оформить жилищный кредит до изменения ее условий. Об этом сообщили «Известия».

В Сбербанке заявили о росте выдач по семейной ипотеке за неполный месяц на 2,6% до 113 млрд руб. Заместитель председателя правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков уточнил, что выдачи ипотеки за январь увеличились в 3,3 раза год году.

Представители ВТБ, Совкомбанка и «Абсолют банка» указали, что граждане оформили в финансовых организациях в 1,5 раза больше кредитов на жилье, чем годом ранее. Повышенный интерес к семейной ипотеке отметили также в пресс-службах Газпромбанка и Россельхозбанка.

Какой может быть дифференциация ставок по семейной ипотеке

Экономика

30 января Министерство финансов России объявило, что с 1 февраля супруги должны выступать созаемщиками по кредитному договору при оформлении семейной ипотеки. Эти изменения не затронут военных, которые участвуют в накопительно-ипотечной системе. Женатая пара также может привлечь третьих лиц для получения кредита, если их дохода недостаточно для его оформления.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин допустил, что объемы выдачи семейной ипотеки в стране могут упасть после 1 февраля.

13 января глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков анонсировал возможный переход к дифференцированной ставке по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Сейчас льготный кредит на жилье предоставляется под 6% независимо от состава семьи.

