Хуснуллин допустил снижение выдачи семейной ипотеки после 1 февраля

В декабре россиянам выдали 168 800 ипотечных кредитов на сумму 816,4 млрд руб. Это на 54% больше, чем в ноябре, и на 157% выше уровня декабря прошлого года. Основной вклад в рост обеспечили программы с государственной поддержкой. Повышенный спрос на семейную ипотеку связывали с ожиданием ужесточения условий с февраля 2026 г.