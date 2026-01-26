Хуснуллин допустил снижение выдачи семейной ипотеки после 1 февраля
Объемы выдачи семейной ипотеки в России могут сократиться после 1 февраля на фоне изменения условий программы. Об этом заявил РФ Марат Хуснуллин.
С февраля 2026 г. вступают в силу новые правила предоставления семейной ипотеки. Теперь будет запрещено оформлять два льготных кредита на каждого из супругов – оба будут выступать созаемщиками по одному займу.
«Определенное снижение произойдет. Но мы смогли сохранить средства граждан, особенно в многоквартирном жилищном строительстве, благодаря ипотеке», – сказал Хуснуллин (цитата по «РИА Новости»).
26 января сообщалось, что средний размер ипотечного кредита в России в декабре вырос на 9% в годовом выражении и достиг 4,8 млн руб. По сравнению с ноябрем показатель увеличился на 4%.
В декабре россиянам выдали 168 800 ипотечных кредитов на сумму 816,4 млрд руб. Это на 54% больше, чем в ноябре, и на 157% выше уровня декабря прошлого года. Основной вклад в рост обеспечили программы с государственной поддержкой. Повышенный спрос на семейную ипотеку связывали с ожиданием ужесточения условий с февраля 2026 г.
13 января глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков также анонсировал возможный переход к дифференцированной ставке по семейной ипотеке в зависимости от числа детей. Сейчас льготный кредит предоставляется под 6% вне зависимости от состава семьи.