Главная / Финансы /

Средний размер ипотечного кредита в России вырос на 9% в декабре

Средний размер выданного ипотечного кредита в России в декабре 2025 г. увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достиг 4,8 млн руб. Относительно ноября показатель вырос на 4%. Об этом сообщает Frank RG.

Средний чек на вторичном рынке страны в декабре возрос на 33% в годовом выражении и на 6% в месячном до 3,6 млн руб. Средний размер выданных ипотечных кредитов на новостройки снизился на 3% относительно 2024 г. и составил 5,9 млн руб. На готовые дома и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) средний размер кредитов сократился за год на 2% до 5,4 млн руб. По сравнению с ноябрем показатель увеличился на 4%.

В декабре в России было выдано 168 800 ипотечных кредитов на сумму 816,4 млрд рублей. Это на 54% выдач выше, чем в ноябре, и на 157% выше, чем за такой же период предыдущего года. Основной вклад в рост ипотечного кредитования в декабре внесли программы с государственной поддержкой. Повышенный спрос на «семейную ипотеку» связан с ожиданием ужесточения условий по программе с февраля 2026 г.

Что ждет ипотечное кредитование в 2026 году

Финансы / Банки

С 1 февраля текущего года Министерство финансов России изменит правила предоставления семейной ипотеки и запретит оформлять два кредита на одну семью. Изменения в программе предполагают, что оба супруга должны быть созаемщиками по кредиту.

13 января глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков анонсировал переход к дифференцированной ставке по семейной ипотеке, зависящей от числа детей в семье. Сейчас льготная ипотека предоставляется под 6% вне зависимости от количества детей.

