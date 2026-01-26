Средний размер ипотечного кредита в России вырос на 9% в декабре

В декабре в России было выдано 168 800 ипотечных кредитов на сумму 816,4 млрд рублей. Это на 54% выдач выше, чем в ноябре, и на 157% выше, чем за такой же период предыдущего года. Основной вклад в рост ипотечного кредитования в декабре внесли программы с государственной поддержкой. Повышенный спрос на «семейную ипотеку» связан с ожиданием ужесточения условий по программе с февраля 2026 г.