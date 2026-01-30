Минфин утвердил изменения условий льготной семейной ипотеки

Кредитный договор по семейной ипотеке, как уточняет Минфин, будет заключаться «в привязке» к детям, реализуя принцип одного кредита на семью. Ведомство сообщает, что это необходимо для предотвращения злоупотреблений по ипотекам. «Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий», – отмечает Минфин.