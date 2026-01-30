Минфин утвердил изменения условий льготной семейной ипотеки
С 1 февраля супруги должны выступать созаемщиками по кредитному договору во время оформления семейной ипотеки, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. Эти изменения не будут затрагивать военнослужащих, которые участвуют в накопительно-ипотечной системе.
Кроме того, женатая пара может привлечь третьих лиц для получения кредита, если их дохода недостаточно для его оформления.
Кредитный договор по семейной ипотеке, как уточняет Минфин, будет заключаться «в привязке» к детям, реализуя принцип одного кредита на семью. Ведомство сообщает, что это необходимо для предотвращения злоупотреблений по ипотекам. «Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий», – отмечает Минфин.
Сообщая об изменениях в условиях выдачи семейной ипотеки, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что объемы выдачи семейной ипотеки в России могут сократиться после 1 февраля.
13 января глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков также анонсировал возможный переход к дифференцированной ставке по семейной ипотеке в зависимости от числа детей. Сейчас льготный кредит предоставляется под 6% вне зависимости от состава семьи.