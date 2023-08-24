В Белоруссии пройдут учения ОДКБ «Боевое братство»
В Белоруссии пройдет совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ «Боевое братство – 2023». Об этом сообщили в пресс-службе минобороны республики.
Учения пройдут с 1 по 6 сентября на полигонах и «участках местности» Брестской, Гродненской и Минской областей.
Планируется провести несколько видов учений, которые объединяют подготовку различных компонентов коллективных сил ОДКБ. Так, в рамках программы «Взаимодействие-2023» будет отработано применение сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях «урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе». Планируется провести учение с силами и средствами разведок «Поиск-2023» и с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2023».
Впервые в Белоруссии состоятся учения с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2023».
В Минобороны уточнили, что для участия в учении воинские контингенты начнут перебазироваться в Белоруссию завтра – 25 августа.
В ОДКБ уточнили, что в учениях примут участие контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В мероприятиях будет задействовано более 2500 военнослужащих и свыше 500 единиц техники. На открытии учений будет участвовать генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Целью учений в ОДКБ назвали «улучшение координации и слаженности работы органов управления в ходе подготовки и ведения совместной операции». Также стоит задача сформировать «высокие морально-боевые качества, психологическую стойкость и физическую выносливость у военнослужащих».
Согласно сообщению ОДКБ, Армения, которая состоит в ОДКБ, не будет участвовать в учениях в Белоруссии. В начале года Ереван отказался проводить учения на территории страны.