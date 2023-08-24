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В Белоруссии пройдут учения ОДКБ «Боевое братство»

Ведомости

В Белоруссии пройдет совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ «Боевое братство – 2023». Об этом сообщили в пресс-службе минобороны республики.

Учения пройдут с 1 по 6 сентября на полигонах и «участках местности» Брестской, Гродненской и Минской областей.

Планируется провести несколько видов учений, которые объединяют подготовку различных компонентов коллективных сил ОДКБ. Так, в рамках программы «Взаимодействие-2023» будет отработано применение сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях «урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе». Планируется провести учение с силами и средствами разведок «Поиск-2023» и с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2023».

Впервые в Белоруссии состоятся учения с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2023».

В Минобороны уточнили, что для участия в учении воинские контингенты начнут перебазироваться в Белоруссию завтра – 25 августа.

В ОДКБ уточнили, что в учениях примут участие контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В мероприятиях будет задействовано более 2500 военнослужащих и свыше 500 единиц техники. На открытии учений будет участвовать генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Целью учений в ОДКБ назвали «улучшение координации и слаженности работы органов управления в ходе подготовки и ведения совместной операции». Также стоит задача сформировать «высокие морально-боевые качества, психологическую стойкость и физическую выносливость у военнослужащих».

Согласно сообщению ОДКБ, Армения, которая состоит в ОДКБ, не будет участвовать в учениях в Белоруссии. В начале года Ереван отказался проводить учения на территории страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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