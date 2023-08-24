В Белоруссии пройдут учения ОДКБ «Боевое братство»

Планируется провести несколько видов учений, которые объединяют подготовку различных компонентов коллективных сил ОДКБ. Так, в рамках программы «Взаимодействие-2023» будет отработано применение сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях «урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе». Планируется провести учение с силами и средствами разведок «Поиск-2023» и с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2023».