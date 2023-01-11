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ОДКБ ищет новое место для учений

После отказа Армении организовать их у себя в стране
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Константин Михальчевский / РИА Новости

Объединенный штаб Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) после отказа Армении проводить у себя очередные учения миротворческих сил альянса планирует провести их на территории другого государства. Об этом 11 января сообщил пресс-секретарь штаба организации Владислав Щегрикович. 10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что страна не будет принимать у себя учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство – 2023». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в связи с решением Пашиняна, что «в любом случае Армения – это наш очень близкий союзник. Мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными».

Более того, Пашинян предложил 10 января заменить российских миротворцев в Карабахе на контингент ООН после истечения российского мандата в 2025 г. При этом он согласен подписать российский проект урегулирования карабахского конфликта, детали которого сторонами не раскрывались. С осени 2022 г. Азербайджан и Армения заявляли о желании подписать мирный договор до конца 2022 г., но этого не произошло до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных