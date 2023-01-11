ОДКБ ищет новое место для учений

ОДКБ ищет новое место для ученийПосле отказа Армении организовать их у себя в стране
Объединенный штаб Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) после отказа Армении проводить у себя очередные учения миротворческих сил альянса планирует провести их на территории другого государства. Об этом 11 января сообщил пресс-секретарь штаба организации Владислав Щегрикович. 10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что страна не будет принимать у себя учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство – 2023». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в связи с решением Пашиняна, что «в любом случае Армения – это наш очень близкий союзник. Мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными».
Более того, Пашинян предложил 10 января заменить российских миротворцев в Карабахе на контингент ООН после истечения российского мандата в 2025 г. При этом он согласен подписать российский проект урегулирования карабахского конфликта, детали которого сторонами не раскрывались. С осени 2022 г. Азербайджан и Армения заявляли о желании подписать мирный договор до конца 2022 г., но этого не произошло до сих пор.