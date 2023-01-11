ОДКБ ищет новое место для учений

Объединенный штаб Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) после отказа Армении проводить у себя очередные учения миротворческих сил альянса планирует провести их на территории другого государства. Об этом 11 января сообщил пресс-секретарь штаба организации Владислав Щегрикович. 10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что страна не будет принимать у себя учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство – 2023». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в связи с решением Пашиняна, что «в любом случае Армения – это наш очень близкий союзник. Мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными».