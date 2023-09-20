Как Закавказье оказалось на грани третьей карабахской

Как Закавказье оказалось на грани третьей карабахскойСобытия вокруг НКР 19 сентября развивались стремительно и будут иметь продолжение
Днем 19 сентября азербайджанская армия начала обстрелы целей в Карабахе, сопроводив это заявлением о начале «антитеррористических мероприятий локального характера». Под «мероприятиями» Баку подразумевает «применение высокоточного оружия на передней линии и в глубине» территории, подконтрольной непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР).
На линии разграничения сторон карабахского конфликта по соглашениям 2020 г. находятся российские миротворцы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России первостепенной задачей является обеспечение безопасности армянского населения Карабаха. Российские военные, по словам Пескова, находятся в контакте с обеими сторонами, чтобы вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Единственной нормативной базой для этого являются совместные документы 2–3-летней давности с учетом «признания армянской стороной территории Азербайджана по состоянию на 1991 г. (т. е. включая Карабах)», сказал Песков.