Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе. Главное

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе. ГлавноеБаку наносит ракетные удары, Москва пытается согласовать контакты враждующих сторон
«Ведомости» приводят хронологию конфликта.
МИД Азербайджана в 11:30 мск 19 сентября заявил о подрыве автомобилей госагентства автодорог и внутренних войск МВД Азербайджана в Ходжавендском районе в Карабахе. Погибли двое гражданских и четверо военнослужащих. Минобороны Азербайджана в 11:24 мск сообщило, что «формирования вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент», обстреляли из минометов и стрелкового оружия позиции азербайджанской армии на Агдамском направлении.
Министерство обороны Азербайджана в 13:22 мск объявило, что начало «антитеррористические мероприятия локального характера» с применением «высокоточного оружия» на передней линии и в глубине» территории, подконтрольной непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Поводом для начала боевых действий Баку назвал подрыв автомобилей, а причиной – якобы усиление армянских формирований в регионе бронетехникой и личным составом, повторное минирование уже подконтрольных Азербайджану территорий.
Баку заверил, что наносит удары только по военным объектам и что российские миротворцы были проинформированы о начале операции. Там добавили, что Азербайджан видит разрешение ситуации в полном выводе армянских формирований и расформировании «незаконных» гражданских структур НКР.
В 13:26 мск минобороны Азербайджана заявило об открытии гуманитарных коридоров для мирного населения непризнанной НКР, в том числе по Лачинской дороге в направлении Армении. Азербайджанские военные заверили в своем заявлении, что в районе операции «будет организована защита и охрана административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов». Очевидцы событий, проживающие в НКР, заявили «Ведомостям», что фактически возможностей покинуть опасную зону на данный момент у них нет, сообщили также о постоянных взрывах и воздушной тревоге.
Минобороны непризнанной НКР заявило в 13:38 мск, что ВС Азербайджана ведут огонь по всей линии соприкосновения с 13:00 мск, когда «нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары».
В 13:45 мск минобороны Армении заявило, что Баку продолжает распространять «ложное утверждение, согласно которому в Нагорном Карабахе находятся подразделения ВС РА, военная техника и личный состав». «У Республики Армении нет армии в Нагорном Карабахе», – говорится в сообщении ведомства.
В 14:01 мск по телефону связались министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Яшар Гюлер. В 14:14 мск состоялся телефонный разговор между начальниками генеральных штабов Азербайджана и Турции Керимом Велиевым и Метином Гюраком. Об этом сообщило минобороны Азербайджана в своем Telegram.
МИД России в 14:10 мск заявил, что в Москве «глубоко обеспокоены» ситуацией в Карабахе, «настоятельно призывают» конфликтующие стороны «остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования». В ведомстве добавили, что российские миротворцы продолжат выполнять свои задачи в Карабахе. Их командование находится «в постоянном контакте» с представителями непризнанной НКР и Азербайджана.
В 14:30 официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о том, что Баку «заблаговременно» предупредил российских миротворцев о сегодняшней «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, «не соответствует действительности». «Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», – написала она в Telegram.
В 15:09 мск председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в соцсети Х, что «сегодня из бывшей Нагорно-Карабахской области поступают ужасающие новости». «Военные действия Азербайджана должны быть немедленно прекращены, чтобы обеспечить возможность искреннего диалога между Баку и карабахскими армянами», – написал Мишель.
В 15:25 мск глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «Евросоюз осуждает военную эскалацию вдоль линии соприкосновения и в других точках Карабаха». «Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и призываем Азербайджан прекратить нынешние военные действия», – говорится в заявлении Борреля. Позже к немедленному прекращению огня призвал и спецпредставитель ЕС по кризису на Южном Кавказе Тойво Клаар.
В 15:42 мск минобороны Азербайджана заявило об уничтожении на Ходжавендском направлении радиолокационной станции (РЛС) P-18, «принадлежащей формированиям вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент». До этого азербайджанские военные опубликовали еще несколько видео с дронов с неопределенными пораженными целями, обозначенными как армянские военные объекты и позиции.
В 15:43 мск в опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской организацией) видеообращении Пашинян заявил, что «Армения не участвует в военных действиях, у Армении нет армии в Нагорном Карабахе». «В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий. [Но] Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе», — сказал он. Пашинян уточнил, что ожидает от российских миротворцев действий по стабилизации ситуации в Карабахе.
В 15:55 мск МИД Армении в своем Telegram заявил о начале Азербайджаном «очередной широкомасштабной агрессии против народа Нагорного Карабаха, чтобы довести до завершения свою политику этнических чисток», обвинил в обстрелах гражданских объектов Степанакерта и других населенных пунктов. «Мы обращаемся к международным партнерам, членам Совета Безопасности ООН,а также к российскому миротворческому контингенту, дислоцированному в Нагорном Карабахе в соответствии с Трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020 г., предпринять конкретные и однозначные шаги для прекращения агрессии Азербайджана», – говорится в заявлении армянского ведомства.
В 16:00 мск МИД Франции потребовал проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.
К 16:30 мск число пострадавших мирных жителей в результате обстрелов НКР со стороны Азербайджана достигло 23 человек, сообщил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян. Тогда же генпрокуратура Азербайджана заявила о первом погибшем с азербайджанской стороны – жителе города Шуша (взят под контроль Баку в 2020 г.).
В 16:35 мск пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле «действительно обеспокоены резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий» и видят главную задачу в «обеспечении безопасности мирного населения Карабаха, речь, конечно же, идет об армянском населении, не допустить человеческих жертв». «Наши военные, в первую очередь, а также по другим каналам мы находимся в контактах как с армянской стороной, так и с азербайджанской стороной. Прежде всего, наши военные сейчас работают с тем, чтобы вернуть процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло», – сказал Песков, подчеркнув, что сейчас идет «напряженная работа».
Он также заявил, что Кремль призывает всех следовать положениям трехсторонних соглашений ноября 2020 г., «естественно, принимая во внимание новые реалии – имеется в виду факт признания армянской стороной территории Азербайджана по состоянию на 1991 г.».
«В первую очередь сейчас контакты осуществляются по линии наших военных, по линии других ведомств. Согласуется также общение и на более высоком уровне. По мере того как будут достигнуты окончательные договоренности, мы будем вас незамедлительно информировать. В том числе возможны контакты на высшем уровне [президентов России, Армении и Азербайджана]», – сказал Песков.
По состоянию на 16:40 мск в Ереване у здания правительства Армении проходил митинг. Собравшиеся требуют у властей вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе и признать независимость НКР.
В 17:00 мск Пашинян обсудил в телефонном разговоре ситуацию в Карабахе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В 17:05 мск Пашинян созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который подтвердил намерение Парижа созвать заседание СБ ООН.