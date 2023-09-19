Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе. Главное

В 16:35 мск пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле «действительно обеспокоены резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий» и видят главную задачу в «обеспечении безопасности мирного населения Карабаха, речь, конечно же, идет об армянском населении, не допустить человеческих жертв». «Наши военные, в первую очередь, а также по другим каналам мы находимся в контактах как с армянской стороной, так и с азербайджанской стороной. Прежде всего, наши военные сейчас работают с тем, чтобы вернуть процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло», – сказал Песков, подчеркнув, что сейчас идет «напряженная работа».