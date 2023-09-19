Газета
Политика

Франция призвала экстренно созвать заседание Совбеза ООН

Ведомости

Париж требует немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в заявлении МИДа Франции.

«Франция требует экстренного созыва заседания Совета Безопасности ООН. Она тесно сотрудничает со своими европейскими и американскими партнерами, чтобы дать решительный ответ, соразмерный рискам, которые несет для безопасности региона это неприемлемое наступление», – говорится в сообщении. 

Париж осуждает начало боевых действий Баку в Нагорном Карабахе, подчеркнули в МИДе. Там добавили, что «ничто не может оправдать такие односторонние действия», которые несут угрозу гражданскому населению. МИД Франции также призвал Азербайджан немедленно прекратить «антитеррористические мероприятия» в регионе и соблюдать международное право.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. В ведомстве указали на рост напряженности в Карабахе из-за «систематических обстрелов» со стороны Армении, минирования территорий, а также на усиление Ереваном боевых позиций личным составом и вооружением.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

МИД Армении осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Ереван также обратился в Совет Безопасности ООН на фоне начала боевых действий в Карабахе, а премьер-министр республики Никол Пашинян созвал заседание Совбеза Армении.

МИД России заявил, что Москва «глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские миротворцы продолжают выполнять свою миссию в регионе. «Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования», – сказала она. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных