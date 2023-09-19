Франция призвала экстренно созвать заседание Совбеза ООН
Париж требует немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в заявлении МИДа Франции.
«Франция требует экстренного созыва заседания Совета Безопасности ООН. Она тесно сотрудничает со своими европейскими и американскими партнерами, чтобы дать решительный ответ, соразмерный рискам, которые несет для безопасности региона это неприемлемое наступление», – говорится в сообщении.
Париж осуждает начало боевых действий Баку в Нагорном Карабахе, подчеркнули в МИДе. Там добавили, что «ничто не может оправдать такие односторонние действия», которые несут угрозу гражданскому населению. МИД Франции также призвал Азербайджан немедленно прекратить «антитеррористические мероприятия» в регионе и соблюдать международное право.
19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. В ведомстве указали на рост напряженности в Карабахе из-за «систематических обстрелов» со стороны Армении, минирования территорий, а также на усиление Ереваном боевых позиций личным составом и вооружением.
МИД России заявил, что Москва «глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские миротворцы продолжают выполнять свою миссию в регионе. «Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования», – сказала она.