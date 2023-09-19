Франция призвала экстренно созвать заседание Совбеза ООН

Париж осуждает начало боевых действий Баку в Нагорном Карабахе, подчеркнули в МИДе. Там добавили, что «ничто не может оправдать такие односторонние действия», которые несут угрозу гражданскому населению. МИД Франции также призвал Азербайджан немедленно прекратить «антитеррористические мероприятия» в регионе и соблюдать международное право.