МИД Армении обвинил Азербайджан в развязывании масштабной агрессии в Карабахе

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе. В ведомстве уточнили, что Баку применяет высокоточное оружие для выведения из строя позиций вооруженных сил Армении, боевых средств и военных объектов республики. Гражданская инфраструктура и население не являются целями ударов. Ранее в тот же день на автодороге Ахмедбейли – Физули – Шуша в Карабахе взорвалась мина, установленная, по утверждению Баку, «разведывательно-диверсионными группами» Армении: погибли гражданские лица. В тот же день подорвалась еще одна машина с военнослужащими Азербайджана. По сведениям минобороны страны, есть погибшие и раненые.