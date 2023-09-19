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Политика

МИД Армении обвинил Азербайджан в развязывании масштабной агрессии в Карабахе

Ведомости

МИД Армении назвал широкомасштабной агрессией действия Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«19 сентября Азербайджан развязал очередную крупномасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, стремясь завершить политику этнической чистки. Руководствуясь чувством безнаказанности, Азербайджан открыто взял на себя ответственность за агрессию», – заявили в МИДе.

В министерстве также подчеркнули, что вооруженные силы и военная техника Республики Армении не дислоцируются в Нагорном Карабахе, а все новости о минных и диверсионных операциях являются ложными и сфабрикованными.

Ранее по теме: Азербайджан сообщил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе. В ведомстве уточнили, что Баку применяет высокоточное оружие для выведения из строя позиций вооруженных сил Армении, боевых средств и военных объектов республики. Гражданская инфраструктура и население не являются целями ударов. Ранее в тот же день на автодороге Ахмедбейли – Физули – Шуша в Карабахе взорвалась мина, установленная, по утверждению Баку, «разведывательно-диверсионными группами» Армении: погибли гражданские лица. В тот же день подорвалась еще одна машина с военнослужащими Азербайджана. По сведениям минобороны страны, есть погибшие и раненые.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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