Пашинян созвал заседание Совбеза Армении

При этом в минобороны Армении заявили, что по состоянию на 14:00 (13:00 мск) ситуация на границах республики «относительно стабильная». МИД республики осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Ереван также обратился в Совет Безопасности ООН на фоне начала боевых действий в Карабахе.