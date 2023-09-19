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Пашинян созвал заседание Совбеза Армении

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на Совбез. 

«На заседании обсуждаются масштабные боевые действия, развязанные Азербайджаном против Нагорного Карабаха», – говорится в сообщении.

19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. В ведомстве указали на рост напряженности в Карабахе из-за «систематических обстрелов» со стороны Армении, минирования территорий, а также на усиление Ереваном боевых позиций личным составом и вооружением.

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При этом в минобороны Армении заявили, что по состоянию на 14:00 (13:00 мск) ситуация на границах республики «относительно стабильная». МИД республики осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Ереван также обратился в Совет Безопасности ООН на фоне начала боевых действий в Карабахе.

МИД России заявил, что Москва «глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские миротворцы продолжают выполнять свою миссию в регионе. Россия призвала конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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