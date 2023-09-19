Пашинян созвал заседание Совбеза Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на Совбез.
«На заседании обсуждаются масштабные боевые действия, развязанные Азербайджаном против Нагорного Карабаха», – говорится в сообщении.
19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. В ведомстве указали на рост напряженности в Карабахе из-за «систематических обстрелов» со стороны Армении, минирования территорий, а также на усиление Ереваном боевых позиций личным составом и вооружением.
При этом в минобороны Армении заявили, что по состоянию на 14:00 (13:00 мск) ситуация на границах республики «относительно стабильная». МИД республики осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Ереван также обратился в Совет Безопасности ООН на фоне начала боевых действий в Карабахе.
МИД России заявил, что Москва «глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские миротворцы продолжают выполнять свою миссию в регионе. Россия призвала конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования