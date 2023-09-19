Турция поддержала Азербайджан в конфликте в Карабахе
Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Яшар Гюлер провели телефонный разговор, в ходе которого Анкараа выразила поддержку Баку на фоне проведения «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает минобороны Азербайджана.
«Генерал-полковник З.Гасанов проинформировал своего коллегу об антитеррористических мероприятиях локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана. Господин Я.Гюлер отметил, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном», – говорится в сообщении.
19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. В ведомстве указали на рост напряженности в Карабахе из-за «систематических обстрелов» со стороны Армении, минирования территорий, а также на усиление Ереваном боевых позиций личным составом и вооружением.
При этом в минобороны Армении заявили, что по состоянию на 14:00 (13:00 мск) ситуация на границах республики «относительно стабильная».
МИД России заявил, что Москва «глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские миротворцы продолжают выполнять свою миссию в регионе. «Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования», – сказала она.