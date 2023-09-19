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Политика

Кремль: Россия работает над возвращением ситуации в Карабахе в мирное русло

Ведомости

Российские военные сейчас работают над тем, чтобы вернуть процесс урегулирования в Нагорном Карабахе в политико-дипломатическое русло, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Прежде всего, наши военные сейчас работают с тем, чтобы вернуть процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло. Для этого единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы, двухлетней-трехлетней давности, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном», – рассказал он.

Москва, подчеркнул Песков, обеспокоена резкой эскалацией в Нагорном Карабахе, сейчас главное – обеспечить безопасность мирного населения. Россия по разным каналам, включая военные, находится в постоянном контакте с Ереваном и Баку и призывает все стороны следовать положениям трехсторонних договоренностей.

«Естественно принимая во внимание новые реалии – имеется в виду факт признания армянской стороной территории Азербайджана по состоянию на 1991 г.», – добавил Песков.

19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Военные республики утверждают, что мероприятия необходимы для вывода армянских войск с территории региона и «восстановления конституционного строя» Азербайджана.

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МИД Армении осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Там заявили, что вооруженные силы республики и военная техника не дислоцируются в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Баку предупредил Москву об «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе за несколько минут до начала боевых действий. Москва настоятельно призывает стороны прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования, добавила она.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев позднее заявил, что основные задачи «антитеррористических мероприятий» Азербайджана в Нагорном Карабахе близки к выполнению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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