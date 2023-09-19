Кремль: Россия работает над возвращением ситуации в Карабахе в мирное русло

МИД Армении осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Там заявили, что вооруженные силы республики и военная техника не дислоцируются в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Баку предупредил Москву об «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе за несколько минут до начала боевых действий. Москва настоятельно призывает стороны прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования, добавила она.