Кремль: Россия работает над возвращением ситуации в Карабахе в мирное русло
Российские военные сейчас работают над тем, чтобы вернуть процесс урегулирования в Нагорном Карабахе в политико-дипломатическое русло, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Прежде всего, наши военные сейчас работают с тем, чтобы вернуть процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло. Для этого единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы, двухлетней-трехлетней давности, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном», – рассказал он.
Москва, подчеркнул Песков, обеспокоена резкой эскалацией в Нагорном Карабахе, сейчас главное – обеспечить безопасность мирного населения. Россия по разным каналам, включая военные, находится в постоянном контакте с Ереваном и Баку и призывает все стороны следовать положениям трехсторонних договоренностей.
«Естественно принимая во внимание новые реалии – имеется в виду факт признания армянской стороной территории Азербайджана по состоянию на 1991 г.», – добавил Песков.
19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Военные республики утверждают, что мероприятия необходимы для вывода армянских войск с территории региона и «восстановления конституционного строя» Азербайджана.
МИД Армении осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Там заявили, что вооруженные силы республики и военная техника не дислоцируются в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Баку предупредил Москву об «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе за несколько минут до начала боевых действий. Москва настоятельно призывает стороны прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования, добавила она.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев позднее заявил, что основные задачи «антитеррористических мероприятий» Азербайджана в Нагорном Карабахе близки к выполнению.