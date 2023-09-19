Власти Азербайджана заявили, что задачи операции в Карабахе близки к выполнению
Основные задачи «антитеррористических мероприятий» Азербайджана в Нагорном Карабахе близки к выполнению, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью TRT.
«Сообщают, что основные задачи близки к выполнению. Определенные нами ранее военные цели уже нейтрализованы. И далее, как было запланировано, операции продолжатся точечно, в более ограниченном масштабе», – сказал он (цитата по ТАСС).
19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для вывода армянских войск с территории региона и «восстановления конституционного строя» Азербайджана.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Азербайджан проинформировал Россию об «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе за несколько минут до начала боевых действий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян указал, что Ереван не получил информацию от России о намерении Баку начать военные действия.
Франция осудила начало боевых действий Баку в Карабахе и призвал немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН. Во французском МИДе добавили, что «ничто не может оправдать такие односторонние действия», которые несут угрозу гражданскому населению.