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Власти Азербайджана заявили, что задачи операции в Карабахе близки к выполнению

Ведомости

Основные задачи «антитеррористических мероприятий» Азербайджана в Нагорном Карабахе близки к выполнению, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью TRT.

«Сообщают, что основные задачи близки к выполнению. Определенные нами ранее военные цели уже нейтрализованы. И далее, как было запланировано, операции продолжатся точечно, в более ограниченном масштабе», – сказал он (цитата по ТАСС).

19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для вывода армянских войск с территории региона и «восстановления конституционного строя» Азербайджана.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Азербайджан проинформировал Россию об «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе за несколько минут до начала боевых действий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян указал, что Ереван не получил информацию от России о намерении Баку начать военные действия.

Франция осудила начало боевых действий Баку в Карабахе и призвал немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН. Во французском МИДе добавили, что «ничто не может оправдать такие односторонние действия», которые несут угрозу гражданскому населению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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