В Ереване протестующие перекрыли въезд на центральную площадь
Протестующие из-за ситуации в Нагорном Карабахе жители Еревана перекрыли въезды на площадь Республики, где расположено в том числе здание правительства Армении, сообщил «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.
Протестующие, судя по кадрам очевидцев, призывают горожан присоединиться к ним и подходить к зданию правительства. Улица Абовяна в центре города полностью заблокирована.
19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Военные республики утверждают, что мероприятия необходимы для вывода армянских войск с территории региона и «восстановления конституционного строя» Азербайджана.
МИД Армении осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Там заявили, что вооруженные силы республики и военная техника не дислоцируются в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Баку предупредил Москву об «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе за несколько минут до начала боевых действий. Москва настоятельно призывает стороны прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования, добавила она.
В связи с действиями Баку премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян призвал США принять меры в связи с происходящим в Карабахе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе и призвал стороны вернуться к диалогу.