ЕС призвал Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Евросоюз (ЕС) осудил эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе и призвал стороны вернуться к диалогу, следует из заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля.
«Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и к прекращению военных действий Азербайджана», – говорится в сообщении.
Боррель считает, что сторонам необходимо срочно вернуться к диалогу. ЕС будет содействовать мирным переговорам, но для этого необходимо прекратить насилие, отмечается в заявлении.
19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В минобороны республики заявили, что мероприятия необходимы для вывода армянских войск с территории региона и «восстановления конституционного строя» Азербайджана.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва настоятельно призывает стороны прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования. Россия остается приверженной сотрудничеству с Ереваном, добавила она.