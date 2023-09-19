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Политика

ЕС призвал Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Ведомости

Евросоюз (ЕС) осудил эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе и призвал стороны вернуться к диалогу, следует из заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля.

«Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и к прекращению военных действий Азербайджана», – говорится в сообщении.

Боррель считает, что сторонам необходимо срочно вернуться к диалогу. ЕС будет содействовать мирным переговорам, но для этого необходимо прекратить насилие, отмечается в заявлении.

Ранее по теме: В МИД России заявили о приверженности сотрудничеству с Арменией

19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В минобороны республики заявили, что мероприятия необходимы для вывода армянских войск с территории региона и «восстановления конституционного строя» Азербайджана.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва настоятельно призывает стороны прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования. Россия остается приверженной сотрудничеству с Ереваном, добавила она.

МИД Армении осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики для обсуждения ситуации. Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян призвал США принять меры в связи с действиями Азербайджана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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