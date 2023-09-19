Захарова: Баку сообщил России об операции в Карабахе за несколько минут
Азербайджан проинформировал Россию об «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе за несколько минут до начала боевых действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале Захарова отметила, что в СМИ распространяется информация о том, что Баку якобы уведомил Москву о проведении операции заблаговременно.
«Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», – написала Захарова.
Ранее Захарова рассказала, что российские миротворцы продолжают выполнять свою миссию в регионе. Москва настоятельно призывает стороны прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования, сказала она.
19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. В министерстве отметили, что об этом были проинформированы командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.
В минобороны республики заявили, что мероприятия необходимы для вывода армянских войск с территории региона и «восстановления конституционного строя» Азербайджана. МИД Армении осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Там заявили, что вооруженные силы республики и военная техника не дислоцируются в Нагорном Карабахе.
В связи с действиями Баку премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.