Пашинян: Баку пытается втянуть Армению в полномасштабные военные действия
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке втянуть его страну в полномасштабные военные действия. Он также заявил, что сложившаяся вокруг Карабаха ситуация не была непредвиденной. Об этом лидер Армении сообщил в прямом эфире в соцсети Facebook (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ) после заседания Совета безопасности республики.
По словам Пашиняна, ВС Азербайджана начали обстрел всей территории Нагорного Карабаха ракетно-артиллерийскими средствами, после чего попытались прорваться через линию соприкосновения и взять под контроль населенные пункты. При этом Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе, заявил Пашинян.
Премьер-министр Армении утверждает, что Ереван не получил информацию от России о намерении Азербайджана начать военные действия в Нагорном Карабахе.
«Мы видели напряжение ситуации. И сейчас мы видим, что Азербайджан начал сухопутную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха. Мы считаем, что в первую очередь российские миротворческие силы должны принять меры. Во-вторых, ожидаем мер от Совета Безопасности ООН», – цитирует Пашиняна «Интерфакс».
19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя».
МИД Армении осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Там заявили, что вооруженные силы республики и военная техника не дислоцируются в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Азербайджан проинформировал Россию об «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе за несколько минут до начала боевых действий.