Пашинян: Баку пытается втянуть Армению в полномасштабные военные действия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке втянуть его страну в полномасштабные военные действия. Он также заявил, что сложившаяся вокруг Карабаха ситуация не была непредвиденной. Об этом лидер Армении сообщил в прямом эфире в соцсети Facebook (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ) после заседания Совета безопасности республики.