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Миротворцы ОДКБ взяли под полный контроль аэропорт Алматы

Ведомости

Прибывшие в Казахстан российские миротворцы и местные силовики взяли под контроль аэропорт Алматы. Об этом заявил утром 7 января официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы», — заявил он.

Международный аэропорт Алматы был захвачен протестующими 5 января и приостановил работу. Издание «Orda.kz» сообщало со ссылкой на пресс-службу аэропорта, что перед захватом находившиеся там военные ушли в неизвестном направлении.

Российский контингент миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) также охраняет расположенное в городе генконсульство РФ и другие объекты, добавил Конашенков. Миротворцев из России и других стран ОДКБ круглосуточно перебрасывает в Казахстан воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124.

В состав российских миротворческих сил входят подразделения 45 отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, руководит действиями миротворцев ОДКБ в Казахстане командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков. Как сообщал генсек ОДКБ Станислав Зась, миротворческий контингент не будет принимать участия в разгоне демонстраций, ограничившись охраной наиболее важных объектов и оказанием помощи в поддержании правопорядка.

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ОДКБ объявила о решении направить в Казахстан около 2500 миротворцев после обращения президента республики Касыма-Жомарта Токаева на фоне массовых беспорядков, охвативших страну после Нового года. Уличные демонстрации начались на западе Казахстана на фоне двукратного повышения цен на газ для автомобилей, однако их участники вскоре стали предъявлять политические требования, включая отставку правительства и уход из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Несмотря на то что отставка кабмина была принята, а Токаев сменил Назарбаева на посту главы Совбеза страны, массовые протесты не закончились. Самые масштабные беспорядки произошли в Алматы, где протестующие захватили резиденцию президента Казахстана, а также разгромили офисы нескольких телеканалов, районный филиал правящей партии «Нур Отан» и здание городской прокуратуры. Россия заявила, что считает события в Казахстане инспирированной извне попыткой насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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