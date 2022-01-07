Миротворцы ОДКБ взяли под полный контроль аэропорт Алматы

ОДКБ объявила о решении направить в Казахстан около 2500 миротворцев после обращения президента республики Касыма-Жомарта Токаева на фоне массовых беспорядков, охвативших страну после Нового года. Уличные демонстрации начались на западе Казахстана на фоне двукратного повышения цен на газ для автомобилей, однако их участники вскоре стали предъявлять политические требования, включая отставку правительства и уход из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.