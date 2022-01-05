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Общество

Протестующие захватили международный аэропорт в Алматы

Ведомости

Участники протестов в Казахстане захватили международный аэропорт Алматы. Об этом сообщили изданию Orda.kz в пресс-службе аэропорта.

«Они дошли до аэропорта. По предварительным данным, в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было», — рассказали там.

Сотрудники аэропорта эвакуировали пассажиров из здания собственными силами. Военные покинули аэропорт в неизвестном направлении, добавили в пресс-службе.

Ранее российский «Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Алматы. Самолет должен был вылететь в республику в 20.55 мск из «Шереметьево». Белорусская компания «Белавиа», в свою очередь, заявила пассажирам о возможности изменить дату отправления в Казахстан без дополнительной оплаты.

Протесты в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило массовые выступления.

Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, протесты начались по социально-экономическим и политическим причинам. Так, граждане недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций новому главе государства Касым-Жомарту Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.

На фоне протестов Токаев ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях, а также принял отставку правительства. Кроме того, президент сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и предупредил о жестких мерах в отношении протестующих.

Ранее по теме: Токаев перехватил последние рычаги власти у Назарбаева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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