Протестующие захватили международный аэропорт в Алматы
Участники протестов в Казахстане захватили международный аэропорт Алматы. Об этом сообщили изданию Orda.kz в пресс-службе аэропорта.
«Они дошли до аэропорта. По предварительным данным, в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было», — рассказали там.
Сотрудники аэропорта эвакуировали пассажиров из здания собственными силами. Военные покинули аэропорт в неизвестном направлении, добавили в пресс-службе.
Ранее российский «Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Алматы. Самолет должен был вылететь в республику в 20.55 мск из «Шереметьево». Белорусская компания «Белавиа», в свою очередь, заявила пассажирам о возможности изменить дату отправления в Казахстан без дополнительной оплаты.
Протесты в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило массовые выступления.
Как пояснил «Ведомостям» первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин, протесты начались по социально-экономическим и политическим причинам. Так, граждане недовольны ростом цен, имущественного неравенства, напряженности из-за тяжелых последствий пандемии, а также тем, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, покинув пост и передав большинство властных функций новому главе государства Касым-Жомарту Токаеву, не вполне ушел из политики и сохраняет значительное влияние и властные рычаги.
На фоне протестов Токаев ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях, а также принял отставку правительства. Кроме того, президент сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и предупредил о жестких мерах в отношении протестующих.